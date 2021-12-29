Какого витамина не хватает, если резко ухудшилось зрение

Как рассказала врач, последствием нехватки витамина А является «куриная слепота», при которой в сумерках зрение садится и человек не способен полностью улавливать малое количество света. К тому же, дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов, что также может негативно сказаться на зрении.

По словам Бочаровой, витамин А — является одним из важнейших для нормального зрения, поскольку он укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва. Легче всего его восполнить употребляя сок из свежевыжатых овощей.