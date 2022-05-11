Какой ингредиент мороженого самый опасный для здоровья

По словам врача, это пальмовое масло. Производители нередко добавляют его в мороженое, чтобы увеличить массовую долю жира. И если в состав продукта входят растительные сливки, заменитель молочного жира, — скорее всего, это пальмовое масло.

Оно опасно транспортировкой в организм трансжиров, ускоряющих воспалительные процессы и способствующих развитию атеросклероза.

Гинзбург рассказал, что на лето лучше отказаться от мороженого и употреблять вместо него замороженные фруктовые и овощные соки, без добавленных подсластителей.

«Мороженое — это десерт, который нам нужен не с точки зрения питательной ценности, а с точки зрения радости и чувства удовлетворения. Нужно попытаться сделать этот продукт более полезным, добавив к мороженому свежие ягоды или фрукты», — отметил эксперт.

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