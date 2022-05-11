Фитнес и здоровье
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Какой ингредиент мороженого самый опасный для здоровья

Рассказал врач
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об ингредиенте магазинного мороженого, который может вызвать атеросклероз.
Какой ингредиент мороженого самый опасный для здоровья

По словам врача, это пальмовое масло. Производители нередко добавляют его в мороженое, чтобы увеличить массовую долю жира. И если в состав продукта входят растительные сливки, заменитель молочного жира, — скорее всего, это пальмовое масло.

Оно опасно транспортировкой в организм трансжиров, ускоряющих воспалительные процессы и способствующих развитию атеросклероза.

Гинзбург рассказал, что на лето лучше отказаться от мороженого и употреблять вместо него замороженные фруктовые и овощные соки, без добавленных подсластителей.

«Мороженое — это десерт, который нам нужен не с точки зрения питательной ценности, а с точки зрения радости и чувства удовлетворения. Нужно попытаться сделать этот продукт более полезным, добавив к мороженому свежие ягоды или фрукты», — отметил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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