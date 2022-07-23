Какой хлеб во время диеты полезнее всего для организма

По её словам, для людей, которые стремятся снизить вес, лучше всего подходит бездрожжевой цельнозерновой хлеб, а также хлеб с отрубями. Поэтому при диете стоит выбирать именно такие виды хлеба, но даже их стоит есть в меру. Они лучше всего сочетаются с молоком и кисломолочными продуктами, супами и овощами. Не нужно хлеб сочетать с картошкой — в обоих продуктах высокий уровень крахмала.

В цельнозерновом и хлебе с отрубями в избытке витамина В1, необходимого для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. Много пищевых волокон, полезных для кишечника и снижения холестерина.

«Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и чёрного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — сказала Дарья Русакова.

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