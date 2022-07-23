Фитнес и здоровье
Сегодня в 00:47
1 мин.

Какой хлеб во время диеты полезнее всего для организма

Рассказала нутрициолог
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова объяснила, какой хлеб лучше всего подходит при соблюдении диеты.
Какой хлеб во время диеты полезнее всего для организма

По её словам, для людей, которые стремятся снизить вес, лучше всего подходит бездрожжевой цельнозерновой хлеб, а также хлеб с отрубями. Поэтому при диете стоит выбирать именно такие виды хлеба, но даже их стоит есть в меру. Они лучше всего сочетаются с молоком и кисломолочными продуктами, супами и овощами. Не нужно хлеб сочетать с картошкой — в обоих продуктах высокий уровень крахмала.

В цельнозерновом и хлебе с отрубями в избытке витамина В1, необходимого для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. Много пищевых волокон, полезных для кишечника и снижения холестерина.

«Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и чёрного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — сказала Дарья Русакова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров