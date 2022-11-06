Какой напиток — лучшее средство для профилактики простуды и ОРВИ

Смесь из лимона и имбиря в составе горячего зелёного чая — лучшее средство профилактики и борьбы с простудой и ОРВИ даже в течение болезни. Вместе с медикаментозной терапией этот состав поможет ускорить выздоровление и выведение токсинов при бактериальных инфекциях.

Специалисты отметили, что имбирь — эффективное обезболивающее средство при простудах, когда всё болит, вплоть до мышц. Также имбирь регулирует свёртываемость крови, снижает сахар.

Но употреблять эти продукты нужно при минимальной термической обработке, чтобы они не лишились полезных веществ.

При этом лимон и имбирь противопоказаны людям с чувствительной слизистой, с язвенными и эрозивными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в имбире содержатся вещества, способствующие образованию камней в почках, поэтому его нельзя есть регулярно. А тем, у кого уже диагностирована мочекаменная болезнь, имбирь противопоказан.

«Это витамин С, витамины группы В, кальций, железо, медь, марганец и цинк... То есть та гамма полезных компонентов, которая поддерживает иммунитет человека, а соответственно позволит противостоять и простудным факторам. Когда у человека развивается, скажем, бронхит с болезненным кашлем и болезненными ощущениями даже на уровне мышц, проблема мягко нивелируется с использованием такого замечательного продукта, как имбирь. Особенно в сочетании с лимоном в составе зелёного чая», — рассказала врачи.

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