Какой напиток может вызвать рак кишечника

Как сообщается, газировка с сахаром может спровоцировать развитие рака верхней и средней части прямой кишки, особенно на более поздних стадиях болезни. К таком выводу специалисты пришли, изучив данные более 120 тысяч пациентов и провели параллель между частотой случаев рака прямой кишки и числом летальных исходов, а также употреблением продуктов с фруктозой и напитков с добавленным сахаром. Регулярное употребление таких продуктов и напитков чревато развитием патологий прямой кишки.

Кроме рака, сладкие газировки и продукты могут вызвать патологии печени, поджелудочной железы, а также рак эндометрия. При этом на риск развития онкологии прямой кишки влияет злоупотребление сладкими напитками за последние десять лет. Если это было в детстве, беспокоиться не о чем.

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