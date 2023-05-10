Какой продукт поможет сделать овсянку сладкой без вреда для здоровья

Благодаря добавлению в овсяную кашу толчёного банана, заменив им сахар, можно получить сладкое и полезное блюдо. Банан богат натуральным сахаром, но с низким гликемическим индексом благодаря наличию клетчатки.

К тому же в банане высокий уровень минералов и витаминов В6, С, а также калия, полезного для здоровья сердца и нормализации давления.

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