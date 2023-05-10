Какой продукт поможет сделать овсянку сладкой без вреда для здоровья

01:35, 10 мая 2023
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Какой продукт поможет сделать овсянку сладкой без вреда для здоровьяЭто бананы
Диетологи советуют есть меньше сахара и по возможности заменять его на фрукты. Такая же рекомендация действует и в отношении овсянки на завтрак.
Благодаря добавлению в овсяную кашу толчёного банана, заменив им сахар, можно получить сладкое и полезное блюдо. Банан богат натуральным сахаром, но с низким гликемическим индексом благодаря наличию клетчатки.
К тому же в банане высокий уровень минералов и витаминов В6, С, а также калия, полезного для здоровья сердца и нормализации давления.
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Источник:Pravda.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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