Какой продукт продлевает жизнь человека

Тофу — продукт, который за счёт своего состава продлевает жизнь, способствует гормональному обмену у женщин. По словам врача, в тофу присутствует эстроген — половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем и другим. Содержание таких элементов в пище оценивается как полезное. В данном случае это фитоэстроген, который полезен для снижения проявления климакса.

На продолжительность жизни человека влияют изофлавоны, содержащиеся в сое. Это аминокислоты, отличающие соевый белок от животного протеина. Они способствуют профилактике возрастных болезней, нормальному холестериновому обмену, препятствуют развитию атеросклероза и увеличению продолжительности жизни.

«Полезен он тем, что, во-первых, это очень хороший качественный белок. Во-вторых, этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. Тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни», — объяснил врач.

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