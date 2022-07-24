Какой симптом, усиливающийся вечером, говорит об ожирении печени

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Какой симптом, усиливающийся вечером, говорит об ожирении печениЭто зуд
Основными симптомами неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБ) являются дискомфорт, болезненность в животе и чувство распирания в правом верхнем углу живота.
Но кроме них ещё один неочевидный симптом — зуд на ладонях и стопах, усиливающийся к вечеру.
«Зуд, связанный с НАЖБП, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые люди чешутся в одной области тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях», — сказано в издании Express.
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