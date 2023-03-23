Какой сок — самый полезный для здоровья пожилых людей

23:01, 23 марта 2023
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Какой сок — самый полезный для здоровья пожилых людейЗа счёт содержания гормона сна
Врач объяснила пользу вишнёвого сока для пожилых людей содержанием гормона сна мелатонина. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном для пожилых людей соке. Им оказался вишнёвый сок.
Фото: Wallpaperflare.com
Врач объяснила, что польза вишнёвого сока для пожилых в содержании гормона сна мелатонина. Поэтому рекомендуется пить этот продукт не просто вечером, а лучше всего за час до сна. Причём пить его следует через трубочку, чтобы кислоты не вредили зубной эмали.
Соломатина отметила, что сок лучше готовить самостоятельно — и из свежих ягод, и из замороженных.
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