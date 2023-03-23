Какой сок — самый полезный для здоровья пожилых людей

Врач объяснила, что польза вишнёвого сока для пожилых в содержании гормона сна мелатонина. Поэтому рекомендуется пить этот продукт не просто вечером, а лучше всего за час до сна. Причём пить его следует через трубочку, чтобы кислоты не вредили зубной эмали.

Соломатина отметила, что сок лучше готовить самостоятельно — и из свежих ягод, и из замороженных.

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