Какой тип зелени нужно есть пожилым людям для сохранения здоровья

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Какой тип зелени нужно есть пожилым людям для сохранения здоровьяДиетолог порекомендовала шпинат
Диетолог Эми Гудсон рассказала, какой вид зелени полезен для здоровья людей от 50 лет.
По её словам, при всей пользе разных овощей и зелени в стороне остаётся такой важный вид зелени, как шпинат. Этот продукт богат белком, питательными веществами, калием, витамином В12. Пожилым людям также важны содержащиеся в шпинате минералы.
Специалист отметила, что для поддержания сухой мышечной массы на необходимом уровне нужно больше кальция. Этим как раз и полезен шпинат: сочетание белка и кальция поддерживает мышцы.
Также пожилым людям, кроме шпината, в рацион следует добавить щавель, капусту, петрушку, брокколи, помидоры, авокадо, чеснок, лимон, бобовые и рыбу.
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