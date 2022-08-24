Какой тип зелени нужно есть пожилым людям для сохранения здоровья

По её словам, при всей пользе разных овощей и зелени в стороне остаётся такой важный вид зелени, как шпинат. Этот продукт богат белком, питательными веществами, калием, витамином В12. Пожилым людям также важны содержащиеся в шпинате минералы.

Специалист отметила, что для поддержания сухой мышечной массы на необходимом уровне нужно больше кальция. Этим как раз и полезен шпинат: сочетание белка и кальция поддерживает мышцы.

Также пожилым людям, кроме шпината, в рацион следует добавить щавель, капусту, петрушку, брокколи, помидоры, авокадо, чеснок, лимон, бобовые и рыбу.

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