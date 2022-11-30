Какой ужин самый полезный для организма

По словам врача, идеальный ужин — сочетание белка и тушёных овощей. Ужинать нужно с таким расчётом, чтобы организм тратил на переваривание пищи как можно меньше энергии.

Поэтому лучший ужин — тушёные овощи с кусочком тушёных или парных мяса, птицы либо рыбы. Также подойдёт омлет с тушёными овощами. А вот свежими салатами ужинать нельзя, из-за них на желудочно-кишечный тракт значительно возрастает нагрузка.

«Это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушёном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание», — отметила специалист.