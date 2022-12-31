Какой вред алкоголь может причинить людям, соблюдающим диету

Врач отметила, что на способность человека переносить алкоголь влияет здоровье печени. Но важно помнить ещё и о том, что люди с лишним весом лучше реагируют на спиртное, чем худые.

Поэтому не стоит налегать на горячительные напитки в новогоднюю ночь, если вы соблюдаете диету.

«Нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике», — подчеркнула Залетова.

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