Какую опасность таит полярное сияние для психики человека

По словам специалиста, для широт Поволжья и, в частности Татарстана, где полярное сияние наблюдалось в марте и апреле это явление не характерно. Сияние случается из-за мощных вспышек на Солнце, вызывающих сильные магнитные бури на Земле, из-за чего происходит ионизация верхних слоёв атмосферы и заряженные частицы тянутся к магнитным полюсам нашей планеты — на севере.

Но и в нехарактерных для полярного сияния широтах это явление может наблюдаться из-за сильной ионизации атмосферы. Причём увидеть сияние могли не только жители Поволжья, но и Центральной России.

Если отбросить все мифы, связанные с полярным сиянием, то окажется, что ничего мистического в нём нет. Но всё же могут происходить некоторые временные помутнения рассудка у метеозависимых людей.

Возможно, кто-то сталкивался с таким явлением, как «меряченье». В таком состоянии люди испытывают непреодолимое желание идти в конкретном направлении — чаще всего на север. И любые попытки удержать тех, кто пытался идти на север, приводили к отчаянному сопротивлению. Данное явление назвали полярным бешенством. Но самые страшные приступы полярного бешенства проявляются при вспышках красного цвета.

Современная медицина подтверждает и это явление, и в общем угнетающее влияние полярного сияния на организм.