Какую опасность таит полярное сияние для психики человека

Какую опасность таит полярное сияние для психики человекаОбъяснила специалист Гидрометцентра
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прокомментировала такое необычное явление для Поволжья, как полярное сияние.
По словам специалиста, для широт Поволжья и, в частности Татарстана, где полярное сияние наблюдалось в марте и апреле это явление не характерно. Сияние случается из-за мощных вспышек на Солнце, вызывающих сильные магнитные бури на Земле, из-за чего происходит ионизация верхних слоёв атмосферы и заряженные частицы тянутся к магнитным полюсам нашей планеты — на севере.
Но и в нехарактерных для полярного сияния широтах это явление может наблюдаться из-за сильной ионизации атмосферы. Причём увидеть сияние могли не только жители Поволжья, но и Центральной России.
Если отбросить все мифы, связанные с полярным сиянием, то окажется, что ничего мистического в нём нет. Но всё же могут происходить некоторые временные помутнения рассудка у метеозависимых людей.
Возможно, кто-то сталкивался с таким явлением, как «меряченье». В таком состоянии люди испытывают непреодолимое желание идти в конкретном направлении — чаще всего на север. И любые попытки удержать тех, кто пытался идти на север, приводили к отчаянному сопротивлению. Данное явление назвали полярным бешенством. Но самые страшные приступы полярного бешенства проявляются при вспышках красного цвета.
Современная медицина подтверждает и это явление, и в общем угнетающее влияние полярного сияния на организм.