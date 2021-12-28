Какую рыбу стоит употреблять при проблемах с сосудами

Новые исследования предполагают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось, могут играть важную роль в борьбе с атеросклерозом - заболеванием, при котором на стенках артерий образуются бляшки.

В ходе исследования, ученые обнаружили, что омега-3 жирные кислоты образуют молекулы, активирующие рецептор, который может быть важен для остановки процесса воспаления и борьбы с этим заболеванием.