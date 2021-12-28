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Какую рыбу стоит употреблять при проблемах с сосудами

И она продается почти в каждом магазине
Есть много причин включить лосось в свой рацион питания. Эта рыба обеспечивает здоровый приток витаминов B6 и D и играет важную роль в борьбе с атеросклерозом.
Какую рыбу стоит употреблять при проблемах с сосудами

Новые исследования предполагают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось, могут играть важную роль в борьбе с атеросклерозом - заболеванием, при котором на стенках артерий образуются бляшки.

В ходе исследования, ученые обнаружили, что омега-3 жирные кислоты образуют молекулы, активирующие рецептор, который может быть важен для остановки процесса воспаления и борьбы с этим заболеванием.

Омега-3 жирные кислоты потенциально могут помочь защитить от атеросклероза несколькими способами, в частности, путем уменьшения воспаления - ключевого фактора, вызывающего атеросклероз

Хильдур Арнардоттир
Ведущий автор исследования

Однако она подметила, что это исследование - только начало, и необходимы дальнейшее изучение вопроса, прежде чем мы сможем полностью воспользоваться этими результатами.

Источник: Eat This, Not That!
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