Какую рыбу стоит употреблять при проблемах с сосудами

Какую рыбу стоит употреблять при проблемах с сосудамиИ она продается почти в каждом магазине
Новые исследования предполагают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось, могут играть важную роль в борьбе с атеросклерозом - заболеванием, при котором на стенках артерий образуются бляшки.
В ходе исследования, ученые обнаружили, что омега-3 жирные кислоты образуют молекулы, активирующие рецептор, который может быть важен для остановки процесса воспаления и борьбы с этим заболеванием.
Омега-3 жирные кислоты потенциально могут помочь защитить от атеросклероза несколькими способами, в частности, путем уменьшения воспаления - ключевого фактора, вызывающего атеросклероз
Однако она подметила, что это исследование - только начало, и необходимы дальнейшее изучение вопроса, прежде чем мы сможем полностью воспользоваться этими результатами.