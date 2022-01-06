Какую специю назвали убийцей раковых опухолей

Защита от этого заболевания заключается в соблюдении ряда диетических правил. Куркумин - активный ингредиент куркумы - может помочь снизить риск развития рака и препятствовать росту опухоли, если принимать его в сочетании с другими лекарствами.

По данным Cancer Research UK, куркума продвигается как альтернативный метод лечения рака благодаря исключительно высокой концентрации антиоксидантов.

Организация здравоохранения утверждает: “Есть некоторые доказательства того, что куркумин, вещество, содержащееся в куркуме, может убивать раковые клетки при некоторых видах рака.”

В одном из случаев, куркумин назначался вместе с иматинибом, лекарством, используемым для лечения ряда различных видов рака. По итогу “значительное уменьшение опухолевой массы наблюдалось через шесть месяцев”, – заключили врачи.

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