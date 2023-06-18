Кандидат медицинских наук опровергла главный миф о нитратах

Нитраты — вещества, которые считаются опасными для здоровья и попадают в наш организм из овощей и фруктов. Однако на самом деле они могут быть полезными. Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух объясняет, что нитраты необходимы растениям для их роста и развития. Они присутствуют в удобрениях, которыми удобряют почву, и затем переходят в фрукты и овощи, которые мы употребляем.

В организме в небольшом количестве нитраты даже полезны. Они помогают сосудам расширяться и снимают спазмы, что способствует нормализации артериального давления. Кроме того, некоторые нитраты, такие как оксид азота, используются в лекарственных препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, если нитраты накапливаются в организме в больших количествах, они могут соединяться с гемоглобином и образовывать метгемоглобин. Это приводит к кислородному голоданию, так как метгемоглобин не способен доставлять кислород к тканям и органам. Поэтому важно следить за количеством нитратов в организме.

Чтобы снизить риск избытка нитратов, рекомендуется выбирать овощи и фрукты, удаляя части растения, которые содержат больше всего нитратов. Например, у листовых овощей это корни и стебель, у капусты — кочерыжка и жилки листьев, у моркови — сердцевина, а у редиса и огурцов, наоборот, кожура. Кроме того, нитраты скапливаются у кабачков, патиссонов, баклажанов, свёклы и редьки, около плодоножки, а у фруктов — в сердцевине и под кожурой.

При приготовлении овощей рекомендуется отваривать их, так как это снижает содержание нитратов. Однако длительное оттаивание продуктов может привести к образованию нитритов, поэтому размораживать продукты лучше прямо перед приготовлением.