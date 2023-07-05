Капсулы мордовских ученых позволят доставлять пробиотики в кишечник

Исследователи из Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева разработали капсулы, с помощью которых лекарства можно доставлять в нужный отдел желудочно-кишечного тракта.

Пациенты, которым с помощью инъекций в стационарах вводят антибиотики, почти всегда страдают от нарушения баланса флоры кишечника. Их кишечник выходит из строя, и принимаемая пища почти не всасывается. Лечить антибиотик-ассоциированную диарею можно пробиотиками — улучшающими здоровье живыми микроорганизмами.

Однако доставить их до «места назначения» трудно — при прохождении через кислую среду желудка часть из них может погибнуть. Ученые из России предложили решение проблемы, заключив пробиотики в капсулы.

В составе последних компоненты как полисахаридной природы — бактериальная целлюлоза, альгинат, хитозан, так и белковой — желатин. Их соотношение можно менять, что позволит осуществлять направленную доставку лекарственного вещества. Попадая в кишечник, микроорганизмы высвобождаются из оболочки в полном объеме и препарат действует эффективнее.

Проведенное учеными моделирование прохождение капсулы через желудочно-кишечный тракт показало, что капсула находится в желудке от двух до четырех часов. Лишь только потом переходит в кишечник, где уже происходит постепенное высвобождение лекарственного веществ, рассказала одна из исследователей, преподаватель кафедры биотехнологии, биохимии и биоинженерии МГУ им. Н.П. Огарева Наталья Назарова.