Кардиолог: гипертония — «массовый убийца» из-за бессимптомного течения

Кардиолог: гипертония — «массовый убийца» из-за бессимптомного теченияНеобходимо контролировать давление
Нелеченная гипертония опасна тем, что некоторое время организм компенсирует высокое кровяное давление, пока сосуды не достигнут точки разрыва, так как имеют определённый запас растяжимости. Это может привести к фатальным сердечно-сосудистым патологиям, таким как инсульты или даже инфаркты миокарда.
Кондрахин подчеркнул важность соблюдения рекомендаций врача, приёма необходимых лекарств и здорового образа жизни для лечения гипертонии и предотвращения осложнений. По его словам, правильно контролируя состояние, человек может прожить долгую и здоровую жизнь, не подвергаясь негативному влиянию высокого кровяного давления и в конечном итоге умерев от не связанных с ним причин в пожилом возрасте.
«Как правило, по этой причине у человека возникает инсульт, но иногда может произойти даже инфаркт миокарда на фоне высокого давления и перегрузки левых отделов сердца. Гипертония всегда заканчивается такими последствиями, если протекает скрыто», — подчеркнул эксперт.
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