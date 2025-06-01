Кардиолог: гипертония — «массовый убийца» из-за бессимптомного течения

Нелеченная гипертония опасна тем, что некоторое время организм компенсирует высокое кровяное давление, пока сосуды не достигнут точки разрыва, так как имеют определённый запас растяжимости. Это может привести к фатальным сердечно-сосудистым патологиям, таким как инсульты или даже инфаркты миокарда.

Кондрахин подчеркнул важность соблюдения рекомендаций врача, приёма необходимых лекарств и здорового образа жизни для лечения гипертонии и предотвращения осложнений. По его словам, правильно контролируя состояние, человек может прожить долгую и здоровую жизнь, не подвергаясь негативному влиянию высокого кровяного давления и в конечном итоге умерев от не связанных с ним причин в пожилом возрасте.

«Как правило, по этой причине у человека возникает инсульт, но иногда может произойти даже инфаркт миокарда на фоне высокого давления и перегрузки левых отделов сердца. Гипертония всегда заканчивается такими последствиями, если протекает скрыто», — подчеркнул эксперт.

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