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Фитнес и здоровье
01:54, 12 января 2024
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Кардиолог: как людям с больным сердцем беречь здоровье при перепадах температуры

Врач дал некоторые рекомендации

Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский предупредил «сердечников» о том, что для них в зимнее время особенно опасны перепады температуры. Врач также дал некоторые рекомендации.

Кардиолог: как людям с больным сердцем беречь здоровье при перепадах температуры

© Ferra.ru

Кардиолог порекомендовал следить за своим самочувствием, контролировать сердце, и при малейшем ухудшении обращаться к врачу.

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — напомнил Орловский.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Сердце
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации
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#Жизнь
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