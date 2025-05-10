Кардиолог напомнил о вреде для сердца переработки на даче

По словам врача, рекомендуется реально оценивать свои возможности и избегать переутомления, особенно после малоподвижной зимы. Кондрахин рекомендует разнообразить работу на даче, чтобы не переутомляться, и предостерегает от чрезмерных нагрузок при выполнении незнакомой работы.

Эксперт подчеркнул, что важно работать на даче, а не переутомляться и в итоге «посадить» сердце. Кардиолог отметил, что переутомление может привести к проблемам с сердцем, поэтому очень важно правильно сбалансировать нагрузку. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать напряжённой работы на даче, чтобы не допустить обострения.

«Где-то мы должны потаскать, где-то мы должны покопать, где-то мы должны полежать, даже посидеть. То есть убиваться на даче — это не совсем правильно. Не надо себя насиловать какими-то рабочими моментами, которые вы никогда не выполняли. Нагрузка должна быть соизмерима. В случае, если нагрузка будет чрезмерной, к сожалению, могут появиться проблемы с сердцем», — предупредил кардиолог.

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