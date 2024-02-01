Кардиолог напомнила о вреде для сердца частого употребления колбасы

Если есть такие продукты ежедневно, можно кратно повысить риск болезней сердца, спровоцировать другие сосудистые заболевания. Причина — трансжиры, в избытке присутствующие в колбасе и подобных продуктах, а также поваренная соль. Из-за трансжиров растёт уровнь «плохого» холестерина, соль задерживает жидкость в организме и может привести к отёкам, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

К тому же врач отметила, что трансжиры имеются в кондитерских изделиях, чипсах, картофеле фри, фастфуде, молочных и алкогольных коктейлях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.