Кардиолог назвал гипертонию одной из возможных причин потери зрения

Кардиолог назвал гипертонию одной из возможных причин потери зренияВажно сразу принять лекарство
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По словам врача, артериальная гипертензия может возникнуть в силу частого стресса, злоупотребления алкоголем, курения. На развитие гипертонии может повлиять и изменение погоды. В случае гипертонического криза необходимо принимать назначенный врачом препарат.
«Для правильного измерения артериального давления рекомендуется обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. В случае возникновения признаков гипертонического криза следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь», — посоветовал кардиолог.
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