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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 мая 2024, 04:36
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Кардиолог назвал гипертонию одной из возможных причин потери зрения

Важно сразу принять лекарство
Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что гипертония может стать одной из причин ухудшения или даже потери зрения.
Кардиолог назвал гипертонию одной из возможных причин потери зрения

© Mufid Majnun / Unsplash

По словам врача, артериальная гипертензия может возникнуть в силу частого стресса, злоупотребления алкоголем, курения. На развитие гипертонии может повлиять и изменение погоды. В случае гипертонического криза необходимо принимать назначенный врачом препарат.

«Для правильного измерения артериального давления рекомендуется обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. В случае возникновения признаков гипертонического криза следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь», — посоветовал кардиолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.