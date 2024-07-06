Кардиолог назвал коньяк более вредным для организма напитком, чем водка

По словам эксперта, коньяк сильно расширяет сосуды и бесконтрольно снижает давление, при том, что на фоне употребления любого алкоголя учащается сердцебиение. А это провоцирует скачки давления.

«Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма», — объяснил кардиолог.

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