Кардиолог назвала сыроедение смертельно опасной диетой

Такие диеты провоцируют излишнюю нагрузку на кишечник, нарушается баланс веществ в организме, можно заполучить камни в жёлчном пузыре. Но самое страшное — приверженцы сыроедения рискуют умереть.

«Сыроедение — абсолютно несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — объяснила врач.

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