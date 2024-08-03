Кардиолог назвала сыроедение смертельно опасной диетой

Опубликовано 03 августа 2024, 02:15
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Кардиолог назвала сыроедение смертельно опасной диетойИзлишняя нагрузка на организм
Врач-кардиолог Асият Хачирова предупредила, что одна из самых вредных для здоровья и даже смертельно опасных диет — сыроедение. Вредной является и диета Аткинса.
Такие диеты провоцируют излишнюю нагрузку на кишечник, нарушается баланс веществ в организме, можно заполучить камни в жёлчном пузыре. Но самое страшное — приверженцы сыроедения рискуют умереть.
«Сыроедение — абсолютно несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — объяснила врач.
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Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
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