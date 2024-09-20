Кардиолог объяснил, кто рискует умереть от контрастного душа

По словам кардиолога, нельзя принимать контрастный душ людям с любыми нарушениями сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что и термическое, и физическое воздействие создаёт провокацию для сердечно-сосудистой системы, что может привести к сосудистой катастрофе.

Конев рассказал, что при таком состоянии здоровья подобные процедуры могут спровоцировать инфаркты и инсульты. «Если вы не планируете в скором времени умирать, покончить с этой жизнью побыстрее, то следует избежать контрастного душа и слишком горячих ванн, особенно в преклонном возрасте», — подчеркнул врач.

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