Кардиолог объяснила, чего нельзя делать при болях в груди

Врач подчеркнула, что прежде всего при грудной боли необходимо нивелировать нагрузку: нужно присесть, если нужно, даже на землю, расслабиться. Ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие и снимать боль за грудиной с помощью нитроглицерина и других нитратов, особенно при низком давлении.

Также нельзя массировать место, в котором ощущается боль, прикладывать лёд и просто что-то охлаждённое, также нельзя пить холодную воду и раствор соды для снятия боли и жжения.

Специалист рассказала, что даже если боль прошла сама по себе или после приёма лекарств, всё равно необходимо обратиться к врачу за консультацией.

«Любую нагрузку нужно немедленно прекратить. Неважно, появилась боль во время пробежки или же у вас закололо сердце, когда вы гуляли по парку. Сразу же остановитесь, присядьте — хоть на землю, сделайте так, чтобы нагрузка прекратилась», — порекомендовала кардиолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.