Кардиолог: плохое самочувствие во время магнитных бурь объясняется реакцией сосудов

Врач отметила, что при магнитных бурях сосуды могут реагировать как чрезмерным сужением, так и расширением. К этому может добавляться изменение свёртываемости и вязкости крови.

Глезер подчеркнула, что самое главное для поддержания нормального самочувствия — своевременный приём лекарств, назначенных врачом, потому что назначенные препараты направлены на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и т.д.

«Кроме того, есть свёртываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — объяснила врач.

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