Кардиолог посоветовал водителям после инфаркта не спешить возвращаться к вождению

Лечащий врач должен оценить «распространённость некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений», и только после будут даны индивидуальные рекомендации.

По мнению Степаненко, на восстановление может уйти несколько недель, в течение которых пациент адаптируется к приёму назначенного лечащим врачом медикаментозного лечения. Врач также оценит индивидуальные физические и когнитивные способности больного.

«Несмотря на то, что в действующем законодательстве безусловного запрета на управление автомобилем после инфаркта не содержится, важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом для определения индивидуального риска и противопоказаний. Решение о возвращении к управлению автомобилем должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья», — подчеркнул кардиолог.

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