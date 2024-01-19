Кардиолог посоветовала не мочить голову при погружении в прорубь

Опубликовано 19 января 2024, 02:10
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Кардиолог посоветовала не мочить голову при погружении в прорубьЭто вредно
Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала о вреде погружения головы и затылка при купании в проруби.
По словам эксперта, это может быть опасно для здоровья, особенно если речь о затылке, где находится ствол мозга. И в целом находиться в холодной воде дольше минуты тоже вредно.
«Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. После погружения сразу необходимо перейти в тёплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить тёплой жидкости», — объяснила врач.
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