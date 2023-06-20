Кардиолог предупредил об опасности самолечения высокого давления

По словам кардиолога, отказываться от лекарств, назначенных врачом для нормализации давления, — большая ошибка. Народная медицина может быть только вспомогательным средством.

Кроме того, необходимо исключить из рациона солёную, жирную и жареную пищу. «Такой тип питания только усугубляет ситуацию с состоянием сердечно-сосудистой системы», — предупредил Копылов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.