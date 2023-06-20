Фитнес и здоровье
22:27, 20 июня 2023
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Кардиолог предупредил об опасности самолечения высокого давления

Это чревато для здоровья и жизни

Директор Института персонализированной кардиологии, врач-кардиолог Филипп Копылов предупредил о недопустимости самолечения гипертонии. Врач рассказал об опасности для здоровья и жизни отказ от препаратов и переход на народную медицину.

По словам кардиолога, отказываться от лекарств, назначенных врачом для нормализации давления, — большая ошибка. Народная медицина может быть только вспомогательным средством.

Кроме того, необходимо исключить из рациона солёную, жирную и жареную пищу. «Такой тип питания только усугубляет ситуацию с состоянием сердечно-сосудистой системы», — предупредил Копылов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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