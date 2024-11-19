Кардиолог предупредила о риске болезней сердца из-за промокших в холод ног

Само по себе промокание ног напрямую с болезнями сердца не связано, но в таких случаях ослабевает иммунитет. И тогда повышается риск различных вирусных и бактериальных заболеваний сердца.

В частности, существует риск инфекционного эндокардита. Это болезнь, при которой внутренняя оболочка сердца воспаляется, а на клапанах откладываются патогены. Кроме этой патологии могут присутствовать вирусный миокардит, воспалительная кардиомиопатия или другие болезни.

По словам кардиолога, чтобы избежать описанных проблем, необходимо следить за своим здоровьем, сразу менять промокшую обувь и держать ноги в тепле и сухости.

«Кроме того, мокрые ноги и повреждения кожи в виде трещин создают благоприятные условия для проникновения грибковой инфекции, которая чревата развитием воспаления миокарда. А спазм сосудов, вызванный переохлаждением, может привести к ухудшению хронической артериальной или венозной недостаточности ног, вызвав отечный синдром», — подчеркнула кардиолог.

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