Кардиолог рассказал, что красная рыба снижает риск инфаркта и инсульта

Главное свойство красной рыбы, за счёт которого продукт столь полезен для сердечно-сосудистой системы, — полиненасыщенные жирные кислоты, участвующие в жировом обмене, и которые повышают уровень «хорошего» холестерина. Благодаря этому красная рыба косвенно влияет на снижение «плохого» холестерина.

В комплексе это снижает риск развития атеросклероза и, как следствие, инфарктов и инсультов.

«Чем больше едите рыбы, тем меньше риск умереть и тем выше продолжительность жизни», — отметил врач.

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