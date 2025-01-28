Кардиолог рассказал, что красная рыба снижает риск инфаркта и инсульта

Опубликовано 28 января 2025, 23:291 мин.
Кардиолог рассказал, что красная рыба снижает риск инфаркта и инсультаЗа счёт снижения «плохого» холестерина
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в эфире Радио 1 рассказал, что красная рыба — средство профилактики инфаркта и инсульта.
Главное свойство красной рыбы, за счёт которого продукт столь полезен для сердечно-сосудистой системы, — полиненасыщенные жирные кислоты, участвующие в жировом обмене, и которые повышают уровень «хорошего» холестерина. Благодаря этому красная рыба косвенно влияет на снижение «плохого» холестерина.
В комплексе это снижает риск развития атеросклероза и, как следствие, инфарктов и инсультов.
«Чем больше едите рыбы, тем меньше риск умереть и тем выше продолжительность жизни», — отметил врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.