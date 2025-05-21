Кардиолог рассказал, как на организм воздействует попадание молнии

По словам врача, сердце действует в организме как источник электричества, регулируя нормальные сокращения с помощью электрически активных компонентов. Когда в организме происходит электрический разряд, например от молнии или удара током, это может нарушить работу нервных волокон, по которым передаются импульсы, что может привести к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки сердца.

Кондрахин подчеркнул, что в случае удара молнии крайне важно не паниковать и обеспечить безопасность, прежде чем оказывать помощь и приступать к сердечно-лёгочной реанимации. Даже если на первый взгляд человек не пострадал, рекомендуется госпитализация для наблюдения, поскольку в дальнейшем могут возникнуть осложнения. Оперативная медицинская помощь и наблюдение в отделении интенсивной терапии могут помочь предотвратить нарушения ритма и остановку сердца после удара молнии, отметил врач.

«У нас внутри организма есть электрический источник — называется "сердце". Сердце работает за счёт того, что выделяются в организме определённые электрически активные компоненты, которые его запускают, и мы получаем нормальное сокращение. Когда через тело человека проходит электрический разряд, будь то молния или просто поражение электротоком, то происходит нарушение именно в тех нервных волокнах, которые передают импульс. То есть "перегорают провода" сердца. И самым тяжёлым осложнением является остановка сердечно-сосудистой деятельности», — рассказал врач.

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