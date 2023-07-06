Кардиолог рассказал, как определить приближение инфаркта

Инфаркт может настать не только у людей, ведущих неправильный образ жизни, но и у тех, кто считается здоровым. Кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о симптомах, которые могут предвещать развитие этого опасного заболевания.

Один из наиболее опасных осложнений сердечно-сосудистых проблем — инфаркт, подчеркнул эксперт. Симптомами инфаркта могут быть боль в груди при физической или эмоциональной нагрузке, которая проходит после отдыха или применения нитроглицерина. Также следует обратить внимание на одышку при незначительных нагрузках или в состоянии покоя, особенно, если это не связано с другими заболеваниями, ухудшение способности переносить обычные физические нагрузки, появление утомляемости, слабости, головокружения, тошноты, избыточного потоотделения без видимых причин. Колиев также указал на возможность нарушения сердечного ритма как предвестника инфаркта.

Если у вас возникли указанные симптомы, кардиолог настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу. Кроме того, для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, специалист рекомендует проходить регулярные обследования у кардиолога хотя бы раз в год. Это поможет рано выявить проблемы и принять необходимые меры для поддержания здоровья сердца и сосудов.