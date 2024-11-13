Кардиолог рассказал, на каком боку спят люди с нездоровым сердцем

По словам Серебрянского, о больном сердце или о кардиалгии — болевых ощущениях в области сердца — может говорить сон на левом боку. И лучше вообще не спать в этой позе.

Неправильной является и поза только на спине. Также о сердечной недостаточности может говорить и положение, когда человек спит «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».

Врач объяснил, что правильной позой является сон на правом боку и что важно себя к этому приучать. Кроме того, он посоветовал обращать внимание на усиливающийся храп — это также может свидетельствовать о сердечной недостаточности.

«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание чётко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому», — объяснил кардиолог.

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