Кардиолог рассказал о пользе плавания для людей в возрасте 50+

Кондрахин отметил, что плавание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и в целом нормализует работу суставов. Кроме того, это и борьба с остеохондрозом.

«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил кардиолог.

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