Опубликовано 22 ноября 2024, 04:581 мин.
Кардиолог рассказал о пользе плавания для людей в возрасте 50+Помогает не только сердцу
Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что плавание полезно для всех возрастов, но в особенности людям после 50-ти лет.
Кондрахин отметил, что плавание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и в целом нормализует работу суставов. Кроме того, это и борьба с остеохондрозом.
«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил кардиолог.
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