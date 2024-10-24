Кардиолог рассказал о связи крепких ног и здорового сердца

Врач пояснила, что сильные и здоровые мышцы ног способствуют адекватной перекачке крови в сердце. Это обеспечивает здоровье органа.

Здоровье ног обуславливает высокая двигательная активность. Чем больше человек двигается, тем лучше работают мышцы ног, создавая условия для хорошей циркуляции крови.

«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. Когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — объяснила кардиолог.

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