Кардиолог рассказал, с какой группой крови люди живут дольше

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Кардиолог рассказал, с какой группой крови люди живут дольшеНо и чаще умирают от кровотечений
Врач-кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, с какой группой крови люди живут дольше.
По его словам, обладатели первой группы крови — долгожители, потому что эта группа отличается худшей свёртываемостью. У людей с этой группой реже других диагностируются эмболия, инфаркты, тромбозы.
Врач подчеркнул, что благодаря этим качествам крови её обладатели доживают до преклонных лет.
Но с оговоркой, что в случае кровотечения обладатели первой группы погибают чаще.
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