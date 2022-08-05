Кардиолог рассказал, с какой группой крови люди живут дольше

По его словам, обладатели первой группы крови — долгожители, потому что эта группа отличается худшей свёртываемостью. У людей с этой группой реже других диагностируются эмболия, инфаркты, тромбозы.

Врач подчеркнул, что благодаря этим качествам крови её обладатели доживают до преклонных лет.

Но с оговоркой, что в случае кровотечения обладатели первой группы погибают чаще.

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