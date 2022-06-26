Кардиолог рассказала, какой должна быть активность после инфаркта

Специалист отметила, что лучшей активностью после инфаркта считается плавание. Но в первые полгода после инфаркта нельзя погружаться в холодную воду. Кроме того, опасен для здоровья, и даже жизни, резкий перепад температур, характерный для купания в проруби, сауне, бане.

Если хочется иметь дело с холодной водой, лучше начать с закаливания и постепенно наращивать уровень погружения. Сначала стопы, затем колени, бёдра, торс, а в конце окунуться можно с головой, это должен быть не быстрый процесс.

Врач подчеркнула, что любую активность можно развивать только после консультации кардиолога, хорошего самочувствия, нормального давления и пульса.

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