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Кардиолог рассказала, какой должна быть активность после инфаркта

Лучшая активность — плавание
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как людям, перенесшим инфаркт, организовать свою физическую активность для восстановления.
Кардиолог рассказала, какой должна быть активность после инфаркта

Специалист отметила, что лучшей активностью после инфаркта считается плавание. Но в первые полгода после инфаркта нельзя погружаться в холодную воду. Кроме того, опасен для здоровья, и даже жизни, резкий перепад температур, характерный для купания в проруби, сауне, бане.

Если хочется иметь дело с холодной водой, лучше начать с закаливания и постепенно наращивать уровень погружения. Сначала стопы, затем колени, бёдра, торс, а в конце окунуться можно с головой, это должен быть не быстрый процесс.

Врач подчеркнула, что любую активность можно развивать только после консультации кардиолога, хорошего самочувствия, нормального давления и пульса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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