Кардиолог рассказала об ослаблении эффекта от лекарств из-за сигарет

Курильщику следует предупреждать врача о своей привычке, так как тогда доза препарата может увеличиваться — врач должен подобрать адекватную дозу лекарства. Это же справедливо и для обезболивающих и седативных препаратов.

При этом некоторые гормональные препараты могут нести угрозу жизни на фоне курения.

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