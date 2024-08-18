Кардиолог рассказала об ослаблении эффекта от лекарств из-за сигарет

Опубликовано 18 августа 2024, 05:40
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Кардиолог рассказала об ослаблении эффекта от лекарств из-за сигаретВ некоторых случаях лекарства могут стать опасными
Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина рассказала о снижении действия препаратов для лечения сердечно-сосудистых болезней, включая лекарства для снижения давления, из-за никотина.
Курильщику следует предупреждать врача о своей привычке, так как тогда доза препарата может увеличиваться — врач должен подобрать адекватную дозу лекарства. Это же справедливо и для обезболивающих и седативных препаратов.
При этом некоторые гормональные препараты могут нести угрозу жизни на фоне курения.
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Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков