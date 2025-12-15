Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезны

Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезныОб этом важно знать при подборе рациона
Картофель. В нём много калия, витамина С, клетчатки. В запечённом или жареном виде картошка может быть очень сбалансированным и сытным источником углеводов.
Паста. Сами по себе они не вредны, но в больших количествах - да. При сочетании с белками, овощами и полезными жирами вы получите сбалансированное блюдо.
Яйца. Современные исследования демонстрируют, что пищевой холестерин не влияет на уровень холестерина в крови так, как учёные думали. Так что яйца можно есть, даже вместе с желтком.
Цельномолочные продукты. Исследования показывают, что жир в этих продуктах не повышает риск развития болезней сердца.
Тёмный шоколад. Он содержит много антиоксидантов и вполне способен стать частью сбалансированного питания.
Арахисовое масло. В нём много килокалорий, но они содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Также это масло невероятно сытное.
Хлеб. В цельнозерновом или заквасочном варианте хлеба содержатся клетчатка, витамины группы В. Ещё он обеспечивает стабильный уровень энергии. При сочетании с белком и полезными жирами хлеб помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
