Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 декабря 2025, 12:45
1 мин.

Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезны

Об этом важно знать при подборе рациона
Некоторые продукты питания имеют незаслуженно плохую репутацию. При этом, по словам диетолога Тары Коллингвуд, большинство из них вредны только при употреблении в чрезмерных количествах или в сильно переработанном виде. Вот какие "нездоровые" виды пищи на самом деле полезны для организма.
Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезны
© Ferra.ru

Картофель. В нём много калия, витамина С, клетчатки. В запечённом или жареном виде картошка может быть очень сбалансированным и сытным источником углеводов.

Паста. Сами по себе они не вредны, но в больших количествах - да. При сочетании с белками, овощами и полезными жирами вы получите сбалансированное блюдо.

Яйца. Современные исследования демонстрируют, что пищевой холестерин не влияет на уровень холестерина в крови так, как учёные думали. Так что яйца можно есть, даже вместе с желтком.

Цельномолочные продукты. Исследования показывают, что жир в этих продуктах не повышает риск развития болезней сердца.

Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезны
© Ferra.ru

Тёмный шоколад. Он содержит много антиоксидантов и вполне способен стать частью сбалансированного питания.

Арахисовое масло. В нём много килокалорий, но они содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Также это масло невероятно сытное.

Хлеб. В цельнозерновом или заквасочном варианте хлеба содержатся клетчатка, витамины группы В. Ещё он обеспечивает стабильный уровень энергии. При сочетании с белком и полезными жирами хлеб помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.