Картофель и другие “нездоровые” продукты, которые на самом деле полезны

Картофель. В нём много калия, витамина С, клетчатки. В запечённом или жареном виде картошка может быть очень сбалансированным и сытным источником углеводов.

Паста. Сами по себе они не вредны, но в больших количествах - да. При сочетании с белками, овощами и полезными жирами вы получите сбалансированное блюдо.

Яйца. Современные исследования демонстрируют, что пищевой холестерин не влияет на уровень холестерина в крови так, как учёные думали. Так что яйца можно есть, даже вместе с желтком.

Цельномолочные продукты. Исследования показывают, что жир в этих продуктах не повышает риск развития болезней сердца.