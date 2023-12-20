Каждый год всё заново: врач объяснила, как избежать «синдрома праздничного сердца»

Врач посоветовала не пить много алкоголя и не есть обильно солёную и жирную пищу, не пить слишком много кофе, тем более в сочетании с алкоголем. «Синдром праздничного сердца» — следствие токсического воздействия алкоголя и продуктов его метаболизма на мышечные клетки сердца и в целом на нервную систему, что и приводит к нарушению нормального сердечного ритма. Это может привести даже к смерти. Симптомами синдрома являются учащённое сердцебиение, боль или давление в груди, перебои в работе сердца, слабость, головокружение и одышка.

Если у человека наблюдаются проблемы с сосудами, риск этого синдрома повышается. И чтобы его избежать, следует придерживаться меры в еде и алкоголе, побольше двигаться и гулять на свежем воздухе.

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