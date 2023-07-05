Кефир или квас? Врач из России рассказала, какая окрошка более полезна

При выборе заправки для окрошки лучше остановиться на кефире, а не на квасе, заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Если с точки зрения калорийность большой разницы нет, то с точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают, отмечает специалист. Они не только источник полноценного белка, но и биодоступного кальция. Квас же — это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированный напиток, который вкупе с солеными продуктами может стимулировать аппетит, объяснила Круглова.

Окрошка — неплохой вариант летнего супа, считает диетолог. В ее состав входят и белки, и сложные углеводы, и клетчатка, а также различные витамины и минералы. Однако некоторые привычные для россиян ингредиенты окрошки стоит заменить другими продуктами.

Добавление колбасы увеличивает количество насыщенных жиров в блюде. Их избыток, отмечает врач, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полезной альтернативой колбасе станет отварная говядина или мясо птицы.

Также не стоит добавлять майонез или соусы на его основе, отмечает Круглова. Они тоже повышают количество насыщенных жиров в блюде, а также его калорийность. Лучше выбрать нежирный белый йогурт или нежирную сметану, посоветовала диетолог.