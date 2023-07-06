Химик из России рассказала, стоит ли пить дождевую воду

В настоящее время пить дождевую воду не стоит, особенно в Москве, заявила кандидат химических наук Ирина Еремина.

В ней, рассказала специалист, содержатся те же компоненты, что и в других типах воды, но в очень малых количествах.

Из природных вод дождевая, как правило — самая чистая, но это не значит, что ее можно пить, считает химик. Раньше ее действительно собирали для питья, отмечает эксперт: она была мягкая - там было мало солей.

Однако сейчас дождевая вода уже не так безопасна. В частности, в нее могут попасть нитраты из выбросов предприятий и автотранспорта. Также в жидкости может содержаться много пыли, сажи, бактерий.

Наконец, в дождевой воде могут содержаться токсичные металлы. Несмотря на незначительную концентрацию, они могут причинять значительный вред, подчеркивает Еремина.