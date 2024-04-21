Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 апреля 2024, 04:40
1 мин.

Химик подтвердила предупреждения врачей об опасности подгоревшей пищи

Может вызвать сбой обмена веществ и рак
Химик Наталья Юрова подтвердила рекомендации врачей не есть пищу с подгоревшей корочкой, будь то мясо или овощи.
Химик подтвердила предупреждения врачей об опасности подгоревшей пищи

© Ferra.ru

По словам эксперта, любой подгоревший продукт покрывается не просто углеродной коркой, а это настоящий яд, который может спровоцировать сбой метаболизма. К тому же доказано, что в этом слое содержатся канцерогены, которые могут вызвать развитие онкологии.

Юрова отметила, что канцерогены вырабатываются и при сильном нагреве и кипении масла.

«Когда подгорают овощи, мясо или пирог, канцерогены могут быть немного разными по химическому составу, но они в любом случае есть. Эта группа органических соединений может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: привести к сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — рассказала химик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#химия
,
#здоровье
,
#медицина
,
#рак
,
#еда
,
#советы