Химик подтвердила предупреждения врачей об опасности подгоревшей пищи

По словам эксперта, любой подгоревший продукт покрывается не просто углеродной коркой, а это настоящий яд, который может спровоцировать сбой метаболизма. К тому же доказано, что в этом слое содержатся канцерогены, которые могут вызвать развитие онкологии.

Юрова отметила, что канцерогены вырабатываются и при сильном нагреве и кипении масла.

«Когда подгорают овощи, мясо или пирог, канцерогены могут быть немного разными по химическому составу, но они в любом случае есть. Эта группа органических соединений может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: привести к сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — рассказала химик.

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