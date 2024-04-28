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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 апреля 2024, 00:13
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Химик рассказала, какие витамины и БАДы усваиваются в масляной форме

В том числе противораковые добавки
Учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семёнова рассказала, какие витамины усваиваются в масляной форме.
Химик рассказала, какие витамины и БАДы усваиваются в масляной форме
© Michele Blackwell / Unsplash

Эксперт назвала липофильные, или жирорастворимые витамины; среди них витамины D, Е, К. А также полифенолы — антиоксиданты, помогающие бороться со многими болезнями. Самые мощные из них — эфирное масло бутонов гвоздики. Это масло укрепляет иммунитет, разжижает кровь и нормализует метаболизм.

Также противораковые вещества должны приниматься либо в масляной форме, либо растворяться в жирной среде: куркумин, бета-каротин.

«Есть витамины липофильные, как, например, витамин D, он лучше усваивается именно в капсулах с маслом. В масле также должны усваиваться липофильные витамины E и K, а также все антираковые вещества — это куркумин, бета-каротин», — объяснила Семёнова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.