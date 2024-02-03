Хирург назвал болезнь ног, к которой может привести курение

По словам эксперта, именно курение лежит в основе столь тяжёлого заболевания: на практике 90% пациентов, обращающихся за помощью при атеросклерозе ног, — курильщики. При этом врач посоветовал людям старше 30 лет хотя бы каждый год сдавать кровь на биохимический анализ.

«Повышенное содержание в крови холестерина способствует развитию атеросклероза <…> Прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей. В конце концов это может привести к ампутации ноги», — объяснил Авакян.

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