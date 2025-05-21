Хирург назвал кофе напитком, от которого стоит отказаться при варикозе

Причина, в общем, очевидна — кофеин, вызывающий сужение кровеносных сосудов. По словам эксперта, если умеренное потребление кофе в количестве до трёх чашек в день обычно не вызывает проблем, чрезмерное потребление может привести к артериальной гипертензии и обострению — развитию варикозного расширения вен нижних конечностей.

Употребление кофе вызывает спазмы кровеносных сосудов, стимулирует надпочечники к выработке адреналина, увеличивает частоту сердечных сокращений и перенаправляет кровоток к жизненно важным органам, влияя на кровообращение в глубоких венах нижних конечностей, уменьшая объём крови в венозном русле. В таком случае кровь направляется по системе поверхностных вен, что с со временем нарушает нормальное функционирование сосудов, которые связывают поверхностные и глубокие вены. Такое изменение кровотока может способствовать тромбообразованию и воспалению, в итоге нарушая нормальное функционирование поверхностных и глубоких вен, поэтому при диагностированном варикозе кофе может быть опасным напитком.

«При варикозе пить кофе следует крайне осторожно. Одним из эффектов кофеина (главного компонента чашечки эспрессо) является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трёх чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — добавил Умнов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.