Хирург объяснил, какая обувь может деформировать стопу

Следствием ношения такой обуви может быть образование «шишек» или «косточек» на ноге — вальгусная деформация большого пальца стопы. Отказаться от такой обуви прежде всего следует тем людям, кто сталкивался с подобной патологией у родственников.

По словам Наумова, обувь на высоком каблуке может привести и к «молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток».

Врач отметил и тот момент, что узкая обувь — балетки или лодочки и им подобные модели — сжимают стопу и не позволяют грамотно распределить нагрузку. Это также может спровоцировать деформацию. К таким же результатам может привести и ношение слабоармирующих моделей.

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