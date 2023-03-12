Хирург объяснил, какая обувь может деформировать стопу

Хирург объяснил, какая обувь может деформировать стопуМогут возникнуть различные патологии
Хирург объяснил, что обувь на высоком каблуке, а также узкая и слабоармирующая, может деформировать стопу. Сосудистый хирург Данил Наумов рассказал об опасности для здоровья ног обуви на высоком каблуке, слабоармирующих и узких моделей.
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Следствием ношения такой обуви может быть образование «шишек» или «косточек» на ноге — вальгусная деформация большого пальца стопы. Отказаться от такой обуви прежде всего следует тем людям, кто сталкивался с подобной патологией у родственников.
По словам Наумова, обувь на высоком каблуке может привести и к «молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток».
Врач отметил и тот момент, что узкая обувь — балетки или лодочки и им подобные модели — сжимают стопу и не позволяют грамотно распределить нагрузку. Это также может спровоцировать деформацию. К таким же результатам может привести и ношение слабоармирующих моделей.
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