Фитнес и здоровье
23:20, 13 июня 2023
1 мин.

Хирург предупредил о необычном и опасном для жизни влиянии пива на сердце

Из-за злоупотребления пивом могут начаться отёки сердца

Врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что пиво — не безопасный напиток, как о нём говорят. Частое употребление пива может привести к необратимым последствиям.

Врач отметил, что этот напиток может спровоцировать рак кишечника и ряд других видов онкологии.

Но не менее опасным является так называемое разбухание сердца — отёки. И это состояние почти неизлечимо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров