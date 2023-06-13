Хирург предупредил о необычном и опасном для жизни влиянии пива на сердце

Врач отметил, что этот напиток может спровоцировать рак кишечника и ряд других видов онкологии.

Но не менее опасным является так называемое разбухание сердца — отёки. И это состояние почти неизлечимо.

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