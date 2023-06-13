Хирург предупредил о необычном и опасном для жизни влиянии пива на сердце

23:20, 13 июня 2023
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Хирург предупредил о необычном и опасном для жизни влиянии пива на сердцеИз-за злоупотребления пивом могут начаться отёки сердца
Врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что пиво — не безопасный напиток, как о нём говорят. Частое употребление пива может привести к необратимым последствиям.
Врач отметил, что этот напиток может спровоцировать рак кишечника и ряд других видов онкологии.
Но не менее опасным является так называемое разбухание сердца — отёки. И это состояние почти неизлечимо.
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Источник:Российская газета
Автор:Андрей КадуковТеги:
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